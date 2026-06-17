Polizei Bielefeld

POL-BI: Familien-Van gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ummeln - In einer Nebenstraße der B 61 / Gütersloher Straße ist am Dienstag, 16.06.2026, ein Citroen Berlingo gestohlen worden.

Der Fahrer des Vans hatte sein Auto zwischen 08:00 Uhr und 17:20 Uhr verschlossen auf einem Feldweg an der Gütersloher Straße abgestellt. Diese Nebenstraße befindet sich zwischen den Einmündungen der Isselhorster Straße und dem Göwertweg. In dem Pkw befanden sich unter anderem ältere Werkzeuge und zwei Getränkekisten. Der oder die Autodiebe sollen mit dem Citroen nach Gütersloh gefahren sein.

Der grüne Citroen Berlingo hatte Bielefelder Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2006.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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