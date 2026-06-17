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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: 9-Jährige verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windelsbleiche - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Windelsbleicher Straße, im Bereich zwischen den Straßen Segelweg und Klasheide. Der Fahrer eines schwarzen Autos fuhr am Montag, 15.06.2026, einfach weiter.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr eine 9-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr den Radweg der Windelsbleicher Straße in Richtung Friedrichsdorfer Straße. Ein Autofahrer, der eine Grundstückseinfahrt verließ, übersah dabei die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Statt anzuhalten, sich um das Mädchen zu kümmern und die Polizei zu informieren, hupte der Autofahrer und fuhr davon. Das Mädchen erschien später mit ihrer Mutter zur Anzeigenerstattung auf einer Polizeiwache.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfallwagen oder zum Fahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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