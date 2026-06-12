Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Einfamilienhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Wellensiek - Am Montagnachmittag, 08.06.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch an der Straße Wellensiek, in Höhe Wertherstraße, informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den ersten Erkenntnissen brach der unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr am Mittwoch, 03.06.2026, und 15:15 Uhr am Montag, 08.06.2026, in das Haus ein. Er durchsuchte das Gebäude nach Wertsachen und entkam anschließend unerkannt. Ob der Einbrecher Beute machte, ist bislang unklar.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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