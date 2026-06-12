Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Handwerker erbeuten Halsketten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Dienstag, 09.06.2026, verschaffte sich ein Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Dresdener Straße unter dem Vorwande, die Heizungen kontrollieren zu müssen. Ein Komplize stahl währenddessen Schmuck aus der Wohnung.

Der falsche Handwerker gelangte gegen 09:20 Uhr ungehinderte in das Mehrfamilienhaus und klingelte an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares. Der Täter erklärte der Ehefrau, dass bei Bauarbeiten eine Leitung angebohrt worden sei. Nun müsse er die Heizung in der Wohnung kontrollieren. Er forderte die Seniorin auf, sämtliche Heizungskörper aufzudrehen.

Die Bielefelderin ließ den Handwerker zu keiner Zeit aus den Augen.

Als er das Haus verlassen hatte, bemerkte sie jedoch die geöffnete Schmuckschatulle. Drei Halsketten waren entwendet worden.

Vermutlich hatte der Täter die Wohnungstür nur angelehnt, so dass ein Komplize eintreten konnte.

Der erste Mann war etwa 30 Jahr alt, circa 1,85 Meter groß und hatte auffallend weiße Zähne.

Die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Sollten Handwerker unangekündigt vor Ihrer Tür stehen, vergewissern Sie sich über die Handwerksfirma, ob ein Auftrag vorliegt.

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