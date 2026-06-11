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Polizei Bielefeld

POL-BI: Tresor in Nähe des Obersees entdeckt

POL-BI: Tresor in Nähe des Obersees entdeckt
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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen den Eigentümer eines Tresors, der am 26.05.2026 gefunden wurde und nehmen an, dass dieser gestohlen wurde.

Eine Zeugin informierte die Polizei gegen 09:30 Uhr. Sie hatte den Tresor unweit der Haltestelle "Engersche Straße" am Rand eines Weges, in Nähe der Einmündung der Grafenheider Straße, entdeckt. Die gerufenen Polizisten stellten den Safe sicher.

Der Tresor könnte bei einem Einbruch ausgebaut und von den Tätern abtransportiert worden sein. Es besteht die Möglichkeit, dass der Metallbehälter abseits des Tatorts gewaltsam geöffnet wurde und schließlich ohne Inhalt an einem Fußweg am Obersee entsorgt wurde. Die wochenlangen Ermittlungen, auch bei benachbarten Kreispolizeibehörden, führten bislang nicht zu einer Straftat oder dem Eigentümer.

Die Beschreibung des Tresors:

Bei dem weißen Safe handelt es sich um ein Einbaumodell. An der Rückseite befindet sich ein montiertes Holzstück.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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