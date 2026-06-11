Polizei Bielefeld

POL-BI: Gesuchter Mann gerät in Verkehrskontrolle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 11.06.2026, einen verdächtigen Mercedes-Fahrer auf dem Südring und stellten fest, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war und weitere Delikte begangen hatte.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11.06.2026, befuhren Polizisten den Südring und stoppten gegen 00:30 Uhr einen Mercedes SLK 200 für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Fahrer, ein 31-jähriger Bielefelder, fiel bei der Kontrolle durch zitternde Hände, erweiterte Pupillen und starkes schwitzen auf. Er gab an, keine Ausweisdokumente mitzuführen, nannte falsche Personalien und verstrickte sich in Widersprüche.

Schließlich händigte er seinen Reisepass aus. Die Polizisten ermittelten, dass der 31-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war: Zur Vermögensabschöpfung, für eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zur Aufenthaltsermittlung. Zudem steht er im Verdacht, eine Verkehrsunfallflucht (siehe Link) mit dem Mercedes begangen zu haben und dem Verletzten nicht geholfen zu haben.

Die Beamten nahmen den Bielefelder fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der 31-Jährige mit griechischer Staatsangehörigkeit trat noch in der Nacht seine Ersatzfreiheitsstrafe an. Das Auto wurde sichergestellt. Er muss sich nun für das erneute Fahren ohne Fahrerlaubnis, das Fahren unter Drogeneinfluss und für die Angabe falscher Personalien verantworten.

Unfallflucht vom 06.05.2026, 23:11 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6270156

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