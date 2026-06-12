Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft für Wiederholungstäter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 10.06.2026, stahl ein Ladendieb mutmaßlich in mehreren Geschäften in der Innenstadt. Der Dieb wurde gefasst und ging in Haft.

Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein aggressiver 47-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz beim Ladendiebstahl erwischt wurde. In seinen Taschen fanden sich diverse Paare Socken und drei Flakons Parfum. Mitarbeiter des Geschäfts an der Bahnhofstraße, in Höhe der Arndstraße, hatten den polizeibekannten und drogenabhängigen Mann festgehalten, nachdem er mit seiner Beute den Laden verlassen hatte.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten weiteres Diebesgut aus mehreren Bielefelder Geschäften sicher und nahmen ihn vorläufig fest. Vier sichergestellte Baseballkappen konnten einem Sportgeschäft zugeordnet werden.

Zu zwei sichergestellten Paketen Kaffeebohnen und 18 Dosen Energydrink konnte bislang kein geschädigtes Geschäft ermittelt werden.

Der 47-Jährige steht zudem im Verdacht, bereits vier Tage zuvor, in dem Geschäft in dem er nun erwischt wurde, Parfüm und Bekleidung gestohlen zu haben.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Untersuchungshaft für den Dieb beantragt. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag antragsgemäß den Untersuchungshaftbefehl, da von einer gewerbsmäßigen Tatausführung des 47-Jährigen mit britischer Staatsangehörigkeit ausgegangen wird.

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