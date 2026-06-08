Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Betrüger schlagen auf Ordnungsamtsmitarbeiter ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 05.06.2026, geriet ein Betrüger an den Falschen. Anschließend versuchte er, mit Unterstützung seiner Begleiterin, durch Gewaltanwendung sich der Festnahme zu entziehen.

Ein 22-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit bot gegen 15:30 Uhr einem Bielefelder auf dem Niederwall, nahe der Körnerstraße, ein offensichtlich gefälschtes IPhone 17 Pro Max zum Kauf an. Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Ordnungsamtsmitarbeiter, der sich nicht im Dienst befand. Er erkannte, dass es sich bei dem angebotenen Handy um ein gefälschtes Gerät handelte und beabsichtigte, den 22-Jährigen zur Stadtwache zu geleiten. Als der Täter versuchte zu flüchten, brachte der Zeuge ihn zu Boden. Die 19-jährige Begleiterin des Täters schlug auf den Bielefelder ein und trat ihm in die Rippen, während der 22-Jährige in Richtung seines Kopfes schlug. Passanten hatten derweil die Polizei über eine Schlägerei informiert. Eintreffende Polizisten nahmen den 22-Jährigen sowie die 19-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Der Bielefelder erlitt durch die Schläge und Tritte leichte Verletzungen. Das Duo, welches keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, konnte nach den polizeilichen Maßnahmen sowie der Zahlung zweier Sicherheitsleistungen die Polizeidienststelle wieder verlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

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