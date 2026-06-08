PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Betrüger schlagen auf Ordnungsamtsmitarbeiter ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 05.06.2026, geriet ein Betrüger an den Falschen. Anschließend versuchte er, mit Unterstützung seiner Begleiterin, durch Gewaltanwendung sich der Festnahme zu entziehen.

Ein 22-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit bot gegen 15:30 Uhr einem Bielefelder auf dem Niederwall, nahe der Körnerstraße, ein offensichtlich gefälschtes IPhone 17 Pro Max zum Kauf an. Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Ordnungsamtsmitarbeiter, der sich nicht im Dienst befand. Er erkannte, dass es sich bei dem angebotenen Handy um ein gefälschtes Gerät handelte und beabsichtigte, den 22-Jährigen zur Stadtwache zu geleiten. Als der Täter versuchte zu flüchten, brachte der Zeuge ihn zu Boden. Die 19-jährige Begleiterin des Täters schlug auf den Bielefelder ein und trat ihm in die Rippen, während der 22-Jährige in Richtung seines Kopfes schlug. Passanten hatten derweil die Polizei über eine Schlägerei informiert. Eintreffende Polizisten nahmen den 22-Jährigen sowie die 19-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Der Bielefelder erlitt durch die Schläge und Tritte leichte Verletzungen. Das Duo, welches keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, konnte nach den polizeilichen Maßnahmen sowie der Zahlung zweier Sicherheitsleistungen die Polizeidienststelle wieder verlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 11:26

    POL-BI: Schläger mit weißer Leinenkleidung gesucht

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der einen 21-jährigen Gütersloher in das Gesicht geschlagen haben soll. Gegen 01:25 Uhr hielt sich der 21-Jährige mit Freunden vor einem Kiosk an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf und unterhielt sich mit einer etwa 18 Jahre alten Frau mit kurzen dunkelblonden Haaren. Kurz darauf erschien der mutmaßliche Freund der Frau vor Ort und ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:08

    POL-BI: Auto stößt zweimal gegen anderen Pkw

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An einer Fußgängerampel an der Alfred-Bozi-Straße fuhr der Fahrer eines dunklen Mini Coopers am Samstagabend, 06.06.2026, gegen das Heck eines vorausfahrenden Audis. Der Fahrer des Mini Coopers mit Gütersloher Kennzeichen blieb nicht an der Unfallstelle, sondern setzte seine Fahrt in Richtung der Artur-Ladebeck-Straße fort. Der 22-jährige Bielefelder Audi-Fahrer fuhr gegen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:01

    POL-BI: Räuber mit türkisem Pullover gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder wurde am Freitagabend, 05.06.2026, von Unbekannten an der Lena-Lappe-Straße mit einer Holzlatte bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. Der 47-Jährige hielt sich gegen 18:10 Uhr an einer Tiefgarageneinfahrt auf, als ihn zwei Personen ansprachen. Beide Männer forderten ihn auf, Bargeld herauszugeben. Dabei hielt einer der Männer einen spitzen Gegenstand in der Hand, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren