Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall auf der B55 bei Rheda-Wiedenbrück

Bielefeld (ots)

(JG/MS) Am Samstag, den 28.03.2026, gegen 05:05 Uhr, ereignete sich auf der B55, Richtungsfahrbahn Lippstadt, kurz vor der Einmündung zur Beckumer Straße ein Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 18-jähriger Horn Bad-Meinberger beabsichtigte mit seinem Pkw (Mercedes Benz) ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser seinen Überholvorgang abbrechen und geriet dabei ins Schleudern. Er verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in einen angrenzenden Graben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war mit vier Personen besetzt. Der Fahrer des Mercedes Benz wurde dabei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Böschungsbereich geborgen. Für die Unfallaufnahme musste die B55 für die Dauer von ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Unfallschaden auf 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell