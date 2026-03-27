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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Einladung zur Pressekonferenz Eröffnung "Haus des Jugendrechts"

Bielefeld (ots)

Der Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach, der Minister des Innern Herbert Reul, die Leitende Oberstaatsanwältin Dr. Sandra Müller-Steinhauer, die Oberbürgermeisterin der Stadt Bielefeld Dr. Christiana Bauer und der stv. Polizeipräsident Wolfgang Niewald eröffnen gemeinsam das Haus des Jugendrechts in Bielefeld.

Zeit: Dienstag, 31. März 2026, 10.00 Uhr

Ort: Haus des Jugendrechts, Boulevard 9-11, 33613 Bielefeld

In einem Haus des Jugendrechts werden mit der Jugendsachbearbeitung der Polizei, der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie den Dezernaten für Jugendsachen der Staatsanwaltschaft drei der zentralen Akteure des Jugendstrafverfahrens in einem Gebäude verortet. Durch diese Zusammenarbeit wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt - mit dem Ziel, auf die spezifischen Herausforderungen einzugehen, mit denen straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende konfrontiert sind, und somit letztendlich die Anzahl von Delikten und Straftaten zu reduzieren.

Hinweise an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien: Bei Interesse an der Teilnahme wird um eine Anmeldung im Ministerium der Justiz (pressestelle@jm.nrw.de) bis Montag, 30. März 2026, gebeten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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