POL-BI: Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben?

Bielefeld

Bielefeld- Mitte-

Mit Lichtbildern sucht die Polizei den Tatverdächtigen eines versuchten Totschlags, der am Freitag, 17.03.2023, in der Stadtbahnhaltestelle "Oetkerhalle" an der Stapenhorststraße eine Frau in die Gleise stieß. Wer kennt den Gesuchten?

Die Polizei Bielefeld ermittelt nach dem Fußballspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem 1.FC Nürnberg gegen einen Mann, der gegen 21:45 Uhr in der Haltestelle mit mehreren singenden Personen in Streit geriet. Nachdem der Unbekannte einen Mann schubste, stellte sich eine 38-jährige Bielefelderin vor den Täter, um zu deeskalieren. Unvermittelt stieß der Gesuchte die Frau zurück, so dass diese rückwärts in das Gleisbett fiel. Sie stieß sich dabei den Kopf und blieb bewusstlos liegen. Mehrere Personen stiegen in das Gleisbett und trugen die Bewusstlose auf den Bahnsteig, wo sie ihr Bewusstsein wieder erlangte. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus.

Dem Täter gelang über den Treppenaufgang in Richtung Lampingstraße die Flucht.

Mit den vorliegenden Aufnahmen des Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe und fragte: Wer kennt den Mann?

Der Tatverdächtige wird als circa 25 bis 35 Jahre alt, circa 175 cm groß, athletisch, mit mittelbraunen Haaren mit Seitenscheitel und gepflegtem Äußeren, beschrieben. Er war mit einer dunklen gefütterten Jacke mit Kapuze, darunter einer schwarzen Jacke mit hellem Reißverschluss und einem Querstreifen in Bauchhöhe, einer dunkelblauen Jeans und dunklen Turnschuhen bekleidet und trug einen Fan-Schal.

Personen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 zu wenden.

