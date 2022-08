POL-BI: Fußgängerampel bei Rot überquert - Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 18.08.2022, schlug ein E-Scooter-Fahrer einen Senior, weil er ihn auf seine Fahrweise angesprochen hatte. Der 70-jährige Bielefelder fuhr mit seinem Pkw auf der Heeper Straße in Richtung August-Bebel-Straße. Plötzlich fuhr ein E-Scooter-Fahrer aus dem Ravensberger Park auf die Straße und schnitt dem Senior den Weg ab. Daraufhin hielt der 70-Jährige an und ...

mehr