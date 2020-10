Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Auffahrunfall auf der A 44- Hubschrauber fliegt PKW-Fahrer ins Krankenhaus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -BAB 44- Büren- Geseke-

Auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund kam es heute Morgen, 14.10.2020, zwischen den Anschlussstellen Büren und Geseke zu einem Auffahrunfall mit einem schwer verletzten PKW-Fahrer. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 08:35 Uhr ein LKW-Fahrer aus Tschechien auf der A 44 in Richtung Dortmund. Kurz vor der Zufahrt zum Parkplatz Steinhausen fuhr ein VW Passat aus Polen auf den vorausfahrenden LKW auf. LKW und PKW konnten in der Zufahrt zu dem Parkplatz Steinhausen anhalten. Der PKW-Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musst durch Rettungskräfte geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten VW-Fahrer in ein Krankenhaus.

Auf der Fahrbahn waren Betriebsstoffe ausgelaufen, die durch die Feuerwehr ab gestreut wurden. Derzeit sind die Abschleppwagen mit der Bergung der Fahrzeuge beschäftigt.

Ab circa 09:00 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Dortmund gesperrt.

Die Fahrbahn der A 44 in Richtung Dortmund ist inzwischen einspurig wieder befahrbar. Das Trümmerfeld wird derzeit von der Autobahnmeisterei beseitigt.

