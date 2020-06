Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Kreuzungsbereich - Angehöriger belästigt RTW-Besatzung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Die ersten Hinweise auf einen Unfall mit Personenschaden an der Einmündung Herforder Straße und Talbrückenstraße machten am Freitag, 19.06.2020, die Anforderung eines Rettungshubschraubers notwendig. Während sich die Verletzungen der beiden beteiligten Fahrerinnen als nicht gravierend herausstellten, schaltete sich der Freund einer Autofahrerin ein.

Gegen 12:23 Uhr fuhr eine 24-jährige Bielefelderin mit ihrem Peugeot 206 an der Talbrückenstraße an. Sie hatte auf grünes Ampelsignal gewartet und war in Richtung Am Wellbach unterwegs.

Als die 24-Jährige bei grünem Signal anfuhr, stieß eine 54-jährige Bielefelderin mit ihrem Mercedes C-Klasse in ihre Fahrerseite. Die Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt und steht im Verdacht, das Rotlicht der Ampelanlage missachtet zu haben.

Unfallzeugen hatten berichtet, dass der Peugeot ungebremst über die Kreuzung weiter gerollt sei. Die Fahrerin wäre möglicherweise bewusstlos. Dazu war der Rettungshubschrauber zusätzlich zu den Rettungswagen angefordert worden.

Während die beiden leichtverletzten Fahrerinnen von Rettungssanitätern medizinisch versorgt wurden, erschien ein Motorradfahrer an der Unfallstelle. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem aufgebrachten Mann um den Freund einer beteiligten Autofahrerin handelte, der sich in die Arbeit der Rettungssanitäter einmischte. Weil er sich nicht beruhigen wollte, erteilten ihm Polizeibeamte einen Platzverweis. Wäre der Motorradfahrer dieser Aufforderung nicht nachgekommen, hatten die Beamten ihm angedroht, dass sein Weg ins Polizeigewahrsam führen würde.

Rettungssanitäter fuhren die beiden Verletzten vorsorglich ins Krankenhaus. Ihre beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Polizeibeamte schätzten den Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro.

