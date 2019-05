Polizei Bielefeld

POL-BI: Mitarbeiter vereiteln Diebstahl von hochwertigen Mobiltelefonen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Mitarbeiter eines Elektronikgeschäfts an der Herforder Straße bemerkten am Freitagnachmittag, 24.05.2019, auffälliges Verhalten von zwei Männern und verhinderten den Diebstahl von hochwertigen Mobiltelefonen. Die erfolglosen Diebe wurden der Polizei übergeben.

Gegen 16.20 Uhr versuchten zwei 41- und 43-jährige Männer in dem Laden die auf Tischen präsentierten Mobiltelefone zu entwenden, indem sie an den Diebstahlssicherungen manipulierten. Bei dem ersten Versuch wurden die beiden Diebe offensichtlich durch Kunden gestört, so dass sie sich von dem einen Ausstellungstisch an den anderen begaben und die Tat dort erneut versuchten. Darauf wurde jedoch ein Verkäufer aufmerksam und sprach die Männer an. Diese verließen das Geschäft, wurden dann aber von weiteren Mitarbeitern an ihrer Flucht gehindert. Auch von dem Vorzeigen eines aufgeklappten Taschenmessers durch einen der Männer ließen sich die Mitarbeiter nicht beeindrucken - sie hielten die Männer fest und informierten die Polizei.

Die Polizei stellte fest, dass in einem Fall die Diebstahlssicherung von einem Mobiltelefon bereits vollständig gelöst worden war. Gegen die Männer wurde Strafanzeige wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls erstattet, sie wurden vorläufig festgenommen und es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 550,- Euro erhoben. Beide Tatverdächtige sind georgische Staatsangehörige und haben ihren Wohnsitz in Frankreich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

