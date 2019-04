Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann schlägt auf Opfer ein und geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Nachdem er auf einen Bekannten, am Mittwoch, den 03.04.2019, eingeschlagen hatte, überführten Polizisten einen 30-jährigen Bielefelder. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle.

Ein 41-jähriger Bielefelder gab an, von dem 30-Jährigen an der Föhrenstraße mehrfach geschlagen worden zu sein. Seiner Aussage nach, kenne er den Mann. Nach einer gemeinsamen Busfahrt habe der 30-Jährige, gegen 18:30 Uhr, auf ihn eingeschlagen und sein Handy aus dem Rucksack gestohlen. Danach sei er in einem nahegelegenen Diskounter einkaufen gegangen. Als er wieder zurückkam, habe der Mann nochmals auf sein Opfer eingeschlagen. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, konnten bestätigen, dass der 30-Jährige mehrfach auf den 41-Jährigen eingeschlagen hatte. Zudem habe er sein Opfer auch getreten. Als ihn die eintreffenden Polizisten festnahmen, leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Dabei war der Bielefelder der Polizei bereits bekannt. Gegen ihn bestehen zwei Haftbefehle, der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Er wurde sowohl wegen Besitzes von Drogen als auch gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

