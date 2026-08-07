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Polizei Köln

POL-K: 260807-2-LEV Mit gestohlenem Renault Kangoo gegen Baum gefahren - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines gestohlenen Renault Kangoo, der in der Nacht zu Freitag (7. August) in Leverkusen-Steinbüchel gegen einen Baum gefahren und geflüchtet ist. Einen schwer verletzten Insassen (19) fanden Einsatzkräfte nur wenige hundert Meter weiter auf einem Feld. Der junge Mann will als Beifahrer in dem Renault gesessen haben. Die Einsatzkräfte stellten das Auto sicher, an dem in Leverkusen von einem geparkten Ford mutmaßlich entwendete Kennzeichen angebracht waren. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der mit vier Personen besetzte Renault gegen 0.40 Uhr auf der Straße Krummer Weg in Höhe der Straße Am Steinberg gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum geprallt. Die Insassen waren nach dem Aufprall vom Unfallort geflüchtet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zu den flüchtigen Insassen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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