Polizei Köln

POL-K: 260807-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach sogenanntem "Ehrenmord" - Aufenthaltsort ermittelt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26. Mai, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6281419

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Mord an seiner 19-jährigen Tochter im Jahr 2017 haben Fahnder der Kriminalpolizei Köln zwischenzeitlich den derzeitigen Aufenthaltsort des tatverdächtigen Vaters ermittelt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hatten seit Ende Mai (2026) ihre Fahndung nach dem mittlerweile 54 Jahre alten Hassan Fayas Gyndy intensiviert und sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung gewandt.

Nachdem bereits in den letzten Wochen zahlreiche Hinweise eingegangen waren und ausgewertet wurden, konnte der Beschuldigte im Irak lokalisiert werden. Dabei wurde nach der umfangreichen Berichterstattung in den kurdischen Medien auch der genaue Aufenthaltsort des Gesuchten bekannt.

Da gegen den 54-Jährigen ein internationaler Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes vorliegt, hat die Staatsanwaltschaft Köln nun im Rechtshilfewege ein Auslieferungsersuchen gestellt.

Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 44 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an mkzafira.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Auskünfte zum Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln. (al/sb)

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