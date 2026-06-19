Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand von Grünschnitt in Strasburg - Polizei sucht Zeugen
Strasburg (ots)
Am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) gegen 16:50 wurde der Polizei ein Brand auf einem Verbindungsweg zwischen Strasburg und Carolinenthal gemeldet.
Beim Eintreffen der Beamten waren die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Straßburg bereits abgeschlossen. Diese waren mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannte auf dem Feldweg Grünschnitt. Das Feuer breitete sich ebenfalls leicht auf einen Baum aus, wodurch Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstand. Der Tatzeitraum wird auf die Nachmittagsstunden gegen 16:40 Uhr eingegrenzt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen im oben genannten Zeitraum machen können, werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.
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