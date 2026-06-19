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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von Grünschnitt in Strasburg - Polizei sucht Zeugen

Strasburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) gegen 16:50 wurde der Polizei ein Brand auf einem Verbindungsweg zwischen Strasburg und Carolinenthal gemeldet.

Beim Eintreffen der Beamten waren die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Straßburg bereits abgeschlossen. Diese waren mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannte auf dem Feldweg Grünschnitt. Das Feuer breitete sich ebenfalls leicht auf einen Baum aus, wodurch Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstand. Der Tatzeitraum wird auf die Nachmittagsstunden gegen 16:40 Uhr eingegrenzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen im oben genannten Zeitraum machen können, werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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