Polizei Köln

POL-K: 260720-2-K Größere Mengen synthetische Drogen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden - Festnahme in der Kölner Innenstadt

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Köln (ots)

Polizisten des Einsatztrupps (ET) "Präsenz" haben am Samstagmorgen (18. Juli) einen 41 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer nahe dem Neumarkt in der Kölner Innenstadt festgenommen. In der temporären Unterkunft des Mannes in der Achterstraße im Stadtteil Altstadt-Süd fanden die Einsatzkräfte bei der anschließenden Durchsuchung rund eineinhalb Kilogramm synthetische Drogen, mehr als 10.000 Euro Bargeld, 15 Handys, drei Laptops sowie einen Baseballschläger.

Aufgefallen war der Verdächtige den Beamten, als er als Beifahrer in einem VW Golf durch die Lungengasse fuhr. Die Polizisten hatten das Fahrzeug gestoppt und im Rucksack des Mannes rund 20 Gramm Betäubungsmittel in zwei Briefumschlägen und ein Pfefferspray gefunden. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 27 dauern an. (cr/ts)

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