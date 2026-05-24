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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Motorradfahrer auf der Bundesstraße 37 im Ortsteil Hausen in Bad Dürkheim gemeldet.

Es konnte vor Ort ermittelt werden, dass es zu einem Auffahrunfall kam. Infolge dessen stürzte der 72-jährige Motorradfahrer. Der Motorradfahrer musste daraufhin mit mittelschweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Frank, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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