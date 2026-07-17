Polizei Köln

POL-K: 260717-4-K/BAB 51-Jähriger auf Seitenstreifen (BAB 3) bei Mülheim von Lastwagen erfasst - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (17. Juli) auf der Bundesautobahn 3 bei Mülheim, ist ein Fußgänger (51) schwer verletzt worden - nach kurzer Bewusstlosigkeit fuhr der Mann zunächst zur Arbeit, seine Kollegen riefen einen Rettungswagen. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 51-Jährige gegen 5.30 Uhr mit seinem Hyundai i10 kurz vor der Anschlussstelle Mülheim in Fahrrichtung Frankfurt liegen geblieben und auf den Seitenstreifen gefahren. Anschließend soll er im Motorraum nach der Ursache seiner Panne geschaut haben. Als er auf der Fahrerseite wieder in seinen Kleinwagen einsteigen wollte, soll ihn ein Lastwagen touchiert und mehrere Meter vor sein Fahrzeug geschleudert haben.

Ohne sich um den bewusstlosen Mann zu kümmern, setzte der bislang unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin die Fahrt fort. Nach Angaben des 51-Jährigen kam er kurze Zeit später auf dem Seitenstreifen wieder zu sich, fuhr zur Arbeit und berichtete seinen Kollegen von dem Unfall. Er stand mutmaßlich noch unter Schock und trug noch seine Warnweste. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Lastwagen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/ts)

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