Polizei Köln

POL-K: 260716-4-K/BAB Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall auf der A555 - Unfallhergang weiter unklar

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10. Juli 2026, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6312210

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A555 am 9. Juli, bei dem ein 32 Jahre alter Fahrer eines Lamborghini tödlich verletzt wurde, sucht die Polizei weitere Zeugen. Sein 33-jähriger Beifahrer wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Nach ersten Zeugenaussagen prüfen die Ermittler Hinweise auf einen dunklen Mercedes, der unmittelbar vor dem Unfall den Fahrstreifen gewechselt haben soll, sodass der Lamborghini-Fahrer stark abbremsen musste. Zudem suchen die Beamten nach dem Fahrer eines Reisebusses. Es gibt einen Hinweis, dass ein solcher Bus nach dem Unfall vor Ort angehalten haben soll.

Die Ermittler fragen:

- Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

- Wer hat einen möglichen Fahrstreifenwechsel beobachtet?

Zeugen, die den Unfall beobachtet, sich bislang jedoch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich telefonisch an die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 zu wenden. Sie sind telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de erreichbar. (sw/ts)

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