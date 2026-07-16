Polizei Köln

POL-K: 260716-3-K Polizist entdeckt zwei in Frankreich gestohlene Autos in einem Hinterhof in Köln-Buchheim - Zeugensuche

Köln (ots)

In einem Hinterhof auf der Wuppertaler Straße in Köln-Buchheim hat ein Polizist am Donnerstagmorgen (16. Juli) zwei verdächtige Fahrzeuge entdeckt. Eine Überprüfung ergab, dass der Peugeot 508 und der Toyota Yaris durch die französischen Behörden nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden waren. Das zuständige Kriminalkommissariat 74 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen, wer diese beiden Fahrzeuge in dem Hinterhof abgestellt haben könnte?

Eigentlich war die Streifenbesatzung im Stadtteil Buchheim vor Ort, um die Stadt Köln bei einem anderen Einsatz zu unterstützen. Doch im Rahmen dessen waren einem der Polizisten die eingeschlagenen Seitenfenster der beiden Autos aufgefallen. Bei genauerer Kontrolle stellte sich heraus, dass zumindest an dem Peugeot Kennzeichendoubletten angebracht waren, die eigentlich zu einem VW Golf gehörten. Die Einsatzkräfte stellten die beiden Wagen umgehend sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/ts)

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