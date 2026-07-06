Polizei Köln

POL-K: 260706-1-K Autoaufbruch in Stammheim - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Köln (ots)

Polizisten der Wache Deutz haben in der Nacht zu Sonntag (5. Juli) zwei mutmaßliche Autoaufbrecher (26, 35) im Stadtteil Stammheim vorläufig festgenommen.

Eine Anwohnerin rief gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Männer in der Wiesdorfer Straße die Seitentür eines Mercedes Vito aufgebrochen hatten.

Dank einer guten Personenbeschreibung gelang es den Beamten, die beiden Tatverdächtigen nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt zu stellen. Auf ihrem Fluchtweg fanden die Polizisten mehrere Werkzeugkästen und Handschuhe. Darüber hinaus fanden sie einen Autoschlüssel, der zu einem in der Nähe abgestellten weißen Seat gehörte.

Bereits eine Nacht zuvor hatten Zeugen denselben Seat im Zusammenhang mit einem Fahrzeugaufbruch auf der Malteserstraße in Köln-Buchheim beobachtet. Zwei Männer hatten gegen 0.30 Uhr die Seitenscheibe eines Ford Transit eingeschlagen und mehrere Werkzeuge gestohlen. Anschließend flüchteten sie in dem weißen Seat.

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Festgenommenen auch für den Fahrzeugaufbruch in Buchheim verantwortlich sind. Den Seat ließen die Polizisten zur Beweissicherung abschleppen. (bg/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell