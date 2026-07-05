PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260705-1-K/BAB Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 124 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Gremberg ist am Freitagnachmittag (3. Juli) ein 35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann mit seiner Suzuki gegen 17.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes unterwegs, als er kurz vor der Fahrbahntrennung zur Verteilerfahrbahn (Höhe Ausfahrt Vingst) nach rechts in lenkte und beim Überfahren einer Bordsteinkante die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Zeugenaussagen zufolge schleuderte der 35-Jährige über die Leitplanke gegen einen Baum.

Er erlag trotz Reanimation im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren