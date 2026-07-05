Polizei Köln

POL-K: 260705-1-K/BAB Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 124 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Gremberg ist am Freitagnachmittag (3. Juli) ein 35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann mit seiner Suzuki gegen 17.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes unterwegs, als er kurz vor der Fahrbahntrennung zur Verteilerfahrbahn (Höhe Ausfahrt Vingst) nach rechts in lenkte und beim Überfahren einer Bordsteinkante die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Zeugenaussagen zufolge schleuderte der 35-Jährige über die Leitplanke gegen einen Baum.

Er erlag trotz Reanimation im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (as/al)

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