Polizei Köln

POL-K: 260705-3-K Schussabgabe in Marsdorf - Polizei stellt vier Tatverdächtige

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe am Sonntagnachmittag (5. Juli) in Köln-Marsdorf hat die Polizei vier Verdächtige gestellt. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte oder Beschädigungen.

Gegen 16.50 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei verdächtige Beobachtungen in der Horbeller Straße (Höhe Hausnummer 47). Demnach seien kurz zuvor mutmaßlich vier Männer aus einem silbernen VW Polo ausgestiegen. Unmittelbar danach habe der Zeuge Schussgeräusche wahrgenommen. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, flüchteten sie.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Polizisten wenig später den VW. Im Wagen trafen die Beamten auf drei Männer. Den vierten Flüchtigen stellten die Polizisten im weiteren Verlauf der Fahndung, bei der zeitweise auch ein Hubschrauber sowie Spürhunde im Einsatz waren. Eine Schusswaffe wurde bislang nicht aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Waffendelikts aufgenommen. (as/al)

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