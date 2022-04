Polizei Köln

POL-K: 220422-2-LEV Senior durch angeblichen Arbeitskollegen betrogen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnertagnachmittag (21. April) hat ein angeblicher ehemaliger Arbeitskollege in Leverkusen-Manfort einen 85 Jahre alten Mann in dessen Wohnung betrogen und ihm vermeintlich hochwertige Lederwaren für mehrere hundert Euro verkauft. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Der Betrüger hatte den 85-Jährigen, der gegen 14 Uhr mit seiner Gehilfe auf der Bismarckstraße in Richtung Stadion unterwegs war, angesprochen, ihm glaubhaft gemacht, er sei ein alter Arbeitskollege und ihm schließlich angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Dort habe der Betrüger ihm nach einem freundschaftlichen Gespräch im Beisein der Ehefrau und der Schwiegertochter mehrere Lederjacken und eine Lederhandtasche schenken wollen. Als Grund gab er an, er würde diese bei der Heimreise nach Italien ohnehin nicht durch den Zoll bekommen. Da der Leverkusener das Geschenk nicht annehmen wollte, einigten sich die Beiden auf eine Zahlung von mehreren Hundert Euro. Erst als der Mann weg war, fiel der Familie auf, dass es sich um minderwertige Ware handelt und verständigte die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Situation auf der Bismarckstraße beobachtet und einen hellen, mutmaßlich beigen Kleinwagen mit zwei Männern gesehen, in das der 85 Jährige einstieg? Wem ist der Wagen auf der Düppeler Straße vor der Wohnanschrift des Betrogenen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten und seinem Beifahrer machen? Der Betrüger, der sich als "Giovanni" ausgab, soll etwa 65 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, krause, dunkle, kurze Haare haben und einen drei Tage Bart getragen haben. Seinen Beifahrer konnte der Leverkusener nicht beschreiben, er sei die ganze Zeit im Auto geblieben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/de)

