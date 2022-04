Polizei Köln

POL-K: 220403-1-K Dieb (38) mit Ortungsfunktion eines gestohlenen Handys gestellt - Festnahme

Köln (ots)

Mit der Geschädigten (58) und deren Freundin (50) an Bord ist ein Streifenteam am Samstagabend (2. April) gegen 18.45 Uhr in der Kölner Innenstadt erfolgreich dem Ortungssignal eines kurz zuvor gestohlenen Handys der Kölnerin gefolgt. Auf der Pilgrimstraße erkannte die 50-Jährige den potenziell Tatverdächtigen (38) wieder. Er hatte die zwei Frauen etwa eine halbe Stunde vorher an dem am Wallrafplatz geparkten Auto der 58-Jährigen in einer fremden Sprache angesprochen. Mangels möglicher Verständigung war der Mann weitergegangen. Kurze Zeit später hatte die Autobesitzerin den Diebstahl ihrer Handtasche, in der sich unter anderen das Mobiltelefon befand, aus dem Fußraum des Beifahrersitzes bemerkt.

Die Polizisten fanden bei dem Mann neben den Wertsachen der 58-Jährigen einen am Nachmittag aus einer Kölner Hotellobby gestohlenen Laptop eines 71-jährigen Geschäftsmanns. Der geständige Tatverdächtige stammt nach eigenen Angaben aus Algerien und lebt in Paris. Da er keinen Ausweis bei sich trug, dauert seine abschließende Identifizierung noch an. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/rr)

