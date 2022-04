Polizei Köln

POL-K: 220401-7-K Fahndung nach demenzkranker Seniorin aus Chorweiler

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht mit einem Privatfoto nach der stark an Demenz erkrankten, sehbehinderten und orientierungslosen Juliska A.

Die 72-Jährige wird seit Donnerstagnachmittag (31. März) vermisst. Nach ersten Erkenntnissen hat sie zwischen 13 und 14 Uhr die Wohnung in der Göteborgstraße in Köln-Chorweiler verlassen. Frau A. hat lange graue Haare, ist circa 1,60 Meter groß, schmal und geht nach vorne gekrümmt. Beim Verlassen der Wohnung trug sie eine schwarz-weiß gestreifte Strickjacke, dunkle Leggins mit weißen Streifen und schwarze Schuhe. Nach erster Einschätzung ist die Kleidung der Witterung nicht angepasst.

Eine Absuche mit einem Maintrailer-Hund endete an der Bahnhaltestelle Chorweiler. Unklar bleibt, ob sie dort in eine Stadtbahn der KVB oder in eine S-Bahn eingestiegen ist.

Die weitere Suche mit einer Hundertschaft verlief bisher erfolglos. Hinweise zu der Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 62 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Bilder der Vermissten unter: https://url.nrw/112 (ph/de)

