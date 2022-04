Polizei Köln

POL-K: 220401-5-K Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Golf schwer verletzt

Köln (ots)

Mit Schulterverletzungen ist ein 37 Jahre alter Rollerfahrer am Donnerstag (31. März) nach einem Zusammenstoß mit einem VW Golf im Stadtteil Eil in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Zeugenaussagen soll die Autofahrerin (46) gegen 18.20 Uhr bei "Rot" in die Kreuzung Bergerstraße/Neue Eiler Straße gefahren sein und den 37-Jährigen, der mit seiner Piaggio in Richtung Porz unterwegs war, frontal erfasst haben. (es/de)

