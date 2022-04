Polizei Köln

POL-K: 220401-4-K Zwei Männer nach räuberischem Diebstahl und versuchtem Raub festgenommen

Köln (ots)

Am Donnerstag (31. März) haben Polizisten im Stadtteil Altstadt-Nord zwei Männer (24, 21) nach räuberischem Diebstahl in einem Elektromarkt und einem weiteren Raubversuch während der Flucht vorläufig festgenommen. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Ladendetektive hatten gegen 13.30 Uhr beobachtet, wie der 21-Jährige mehrere hochwertige In-Ear-Kopfhörer in seine Westentaschen steckte, während sein 24 Jahre alter Komplize "aufpasste". Als die Männer am Ausgang aufgehalten werden sollten, drohte der 21-Jährige mit erhobenen Fäusten und rannte raus. Bei der Verfolgung durch einen Mitarbeiter konnte dieser ihm seine Weste und Schultertasche entreißen und so das Diebesgut sichern. Auf Zuruf der Elektro-Markt-Mitarbeiter verfolgte ein zufällig vorbeifahrender Radfahrer (51) den Flüchtenden, der den 51-Jährigen von seinem Fahrrad stieß, mehrfach schlug und versuchte das Fahrrad zu rauben. Nachdem er schließlich von ihm abgelassen und weiter zu Fuß geflüchtet war, ergriffen ihn zur Fahndung eingesetzte Streifenteams zwischen geparkten Autos in einem Parkhaus auf der Ritterstraße.

Seinen Begleiter fingen die Ladendetektive am Ausgang ab und übergaben ihn den alarmierten Polizisten. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell