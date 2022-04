Polizei Köln

POL-K: 220401-6-K Zivilfahnder verhindern Drogendeal am Neumarkt - Festnahme

Köln

Zivilfahnder haben am Donnerstagnachmittag (31. März) auf dem Kölner Neumarkt einen unmittelbar bevorstehenden Drogendeal verhindert, den 23 Jahre alten Verkäufer nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen. Neben Kokain und einer nicht geringen Menge an Heroin, beschlagnahmten die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld und ein gefälschtes "Marken"-Handy. Die in Plastiktütchen verpackten Drogen hatte der 23-Jährige in den präparierten Trageriemen seines Rucksacks versteckt.

Der Dealer war den Fahndern gegen 15.45 Uhr mit zwei potentiellen Käufern an einer Straßenbahnhaltestelle aufgefallen. Als er die Beamten entdeckte, rannte er in Richtung Thieboldsgasse davon, wo seine Flucht kurz darauf endete.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem prüfen die Ermittler der Kriminalpolizei, ob sich der aus dem Iran stammende Mann illegal in Deutschland aufhält. (al/as)

