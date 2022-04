Polizei Köln

POL-K: 220401-8-MG/K/REK Clara W. (14) wird vermisst

Köln (ots)

Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach:

Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Clara W. aus Mönchengladbach und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Mädchen wurde durch Sorgeberechtigte bei der Polizei vermisst gemeldet. Seit dem 12. März ist sie nicht nach Hause gekommen. Clara ist in der Vergangenheit mehrmals ausgerissen.

Aus Aktivitäten in Social Media geht hervor, dass sie sich zwischenzeitlich bei einer Freundin in Kerpen Horrem (Rhein-Erft-Kreis) aufhielt. Dort konnte sie bisher jedoch nicht angetroffen werden. Am 30. März war sie im Raum Köln.

Clara W. hat rot gefärbte lange Haare und trug zuletzt ein rotes Hemd. Ein aktuelles Foto von ihr kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/76913

Wer Angaben zu Claras Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell