Polizei Köln

POL-K: 220310-5-K Schmuck -und Goldhändler im Parkhaus überfallen und gefesselt in Vingst ausgesetzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein Schmuck- und Goldhändler (80) ist am Mittwochnachmittag (9. März) von mutmaßlich zwei Männern in einem Parkhaus der Deutschen Telekom in der Sternengasse überfallen, gefesselt und in den Kofferraum seines geparkten Mercedes gezerrt worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Unbekannten dem Senior seinen Schlüsselbund abgenommen und an zwei bis drei weitere Verdächtige übergeben haben. Diese sollen dann in sein Geschäft auf der Straße " Hohe Pforte" eingedrungen sein und unter anderem Schmuck und Gold erbeutet haben.

Stunden später ließen die Komplizen den leicht verletzten Mann in seinem Auto auf dem Parkplatz des Vingster Wochenmarktes zurück, wo Fußgänger die Hilferufe des Gefesselten hörten und gegen 20 Uhr die Polizei alarmierten.

Die hinzugerufenen Ermittler stellten den Mercedes sicher und werten nun Spuren am Fahrzeug, im Geschäft des Mannes sowie im Parkhaus aus.

Das Kriminalkommissariat 14 fragt:

- Wer hat zwei schlanke, etwa 1,65 große Männer am Mittwochnachmittag oder den Tagen zuvor an dem Parkhaus der Deutschen Telekom gesehen oder kann Angaben zum möglichen Tathergang machen?

- Wer hat einen silbernen Mercedes mit Bergheimer Kennzeichen im Bereich des Parkhauses, des Geschäfts oder am Vingster Wochenmarkt gesehen? Wer kann Angaben zu den Insassen machen?

- Wer hat mehrere Männer am Nachmittag in dem Geschäft auf der Straße "Hohe Pforte" gesehen?

Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell