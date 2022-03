Polizei Köln

POL-K: 220310-3-K Neue Videobeobachtung in Köln-Kalk führt zu Festnahme von mutmaßlichen Taschendieben

Köln (ots)

Dank der neuen Videobeobachtung im Stadtteil Kalk haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag (10. März) gegen 0.30 Uhr zwei mutmaßliche Taschendiebe (17, 18) auf der Kalk-Mülheimer-Straße an einem Café gestellt. Dem ganzen vorausgegangen war ein Handydiebstahl um 22.40 Uhr an der KVB-Haltestelle Kalk-Post. Eine 17-Jährige und ihr gleichaltriger Freund sollen auf ihrem Heimweg von den jungen Männern in der Zwischenebene "angetanzt" und bestohlen worden sein. Dank der detaillierten Personenbeschreibung hatte eine Mitarbeiterin der Videobeobachtung die mutmaßlichen Täter wiedererkannt und Einsatzkräfte zu dem Café gelotst.

Nachdem sie gegen 3.30 Uhr nach der Identitätsfeststellung entlassen worden waren, griffen Streifenteams die beiden etwa 15 Minuten später nach einem Einbruch in ein Schnellrestaurant an der Istanbulstraße auf. Der Volljährige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/ph)

