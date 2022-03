Polizei Köln

POL-K: 220310-1-K Nach versuchtem Tötungsdelikt am Wiener Platz - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 25. Februar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5156211

Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 7 vom 21. Februar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5152686

Nachtragmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 23. Februar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5154145

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Wiener Platz in Köln-Mülheim vom 21. Februar, haben Ermittler am Mittwochnachmittag (9. März) einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Porz-Urbach festgenommen. Ihm wird vorgeworfen einem 55-Jährigen eine lebensgefährliche Schnittverletzung zugefügt zu haben, weshalb er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden wird.

Die Mordkommission, MK Holzfäller, hatte konkrete Hinweise auf den Mann erhalten, nachdem sie öffentlich gefahndet hatte. (cr/al)

