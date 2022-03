Polizei Köln

POL-K: 220310-4-K Räuber mit Schusswaffe flüchtet aus Supermarkt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem versuchten Überfall auf einen Supermarkt auf der Barbarastraße fahndet die Polizei Köln nach einem 1,65 Meter großen und etwa 20 Jahre alten Unbekannten, der schwarz gekleidet und maskiert am Mittwochabend (9. März) gegen 21 Uhr eine Kassiererin (56) mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben soll. Nachdem die 56-Jährige die Herausgabe der Tageseinnahmen verneinte, rannte der Räuber ohne Beute aus dem Supermarkt in Richtung Boltensternstraße davon. Laut Zeugenaussagen soll die Schusswaffe wie ein schwarzer Revolver ausgesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell