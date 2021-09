Polizei Köln

POL-K: 210922-1-K Taschendieb setzt gestohlene EC-Karte ein - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln einen Taschendieb und Betrüger. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstagvormittag (18. Mai) in Humboldt-Gremberg zunächst die Geldbörse eines Seniors (72) entwendet und wenig später mit der darin befindlichen EC-Karte gleich zweimal an einem Geldautomaten der Sparkasse auf der Ostheimer Straße Bargeld abgehoben zu haben.

Foto einsehbar unter:

https://url.nrw/66

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 73 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an Poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

