Polizei Köln

POL-K: 210921-5-K Demonstrationen in der Kölner Innenstadt - Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Köln (ots)

Die Polizei Köln bereitet sich auf mehrere Kundgebungen am kommenden Freitag (24. September) in der Kölner Innenstadt vor und weist auf erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zwischen 12 Uhr und 18 Uhr durch Aufzüge zum Thema Klimaschutz hin. Aufgrund von Aufbauarbeiten kann es bereits morgens an den jeweiligen Versammlungsorten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Teilnehmer der Versammlungen zum Thema "AlleFürsKlima" werden an drei Orten in der Innenstadt starten, sich am Neumarkt zusammenschließen und anschließend gemeinsam zur Deutzer Werft ziehen, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Für eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Heumarkt wird die Polizei zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zeitweise Verkehrsmaßnahmen treffen.

Folgende Aufzugswege sind für Freitag geplant:

Versammlung "AlleFürsKlima" (12 bis 17 Uhr)

Aufzug 1:

Aachener Weiher/Bachemer Straße, Lindenstraße, Schaafenstraße, Marsilstein, Mauritiussteinweg, Hahnenstraße, Neumarkt

Aufzug 2:

Ubierring, Chlodwigplatz Platzfläche, Severinstraße, Im Dau, Ulrichgasse, Tel-Aviv-Straße, Blaubach, Rothgerberbach, Griechenpforte, Fleischmengergasse, Lungengasse, Im Laach, Hahnenstraße, Neumarkt

Aufzug 3:

Theodor-Heuss-Ring, Turiner Straße, Rampe Felix-Rexhausen-Platz, Eigelstein, Marzellenstraße, Trankgasse, Am Domhof, Kurt-Hackenberg-Platz, Große Neugasse, Bechergasse, Alter Markt, Marsplatz, Obenmarspforten, Gülichplatz, Quatermarkt, Kleine Sandkaul, Pipinstraße, Neumarkt

Gemeinsamer Aufzug ab Neumarkt ab circa 14 Uhr:

über Cäcilienstraße, Pipinstraße, Heumarkt, Deutzer Brücke, Siegburger Straße, Herbert-Liebertz-Weg, Deutzer Werft

Die Polizei Köln wird die Versammlungen und die Wahlkampfveranstaltung schützen sowie Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich halten. Informationen zum Einsatz und aktuelle Sperrungen veröffentlicht die Polizei über Facebook https://www.facebook.com/Polizei.NRW.K, via Twitter https://twitter.com/polizei_nrw_k sowie auf ihrer Internetseite https://koeln.polizei.nrw/.

Medienvertreter haben die Möglichkeit, sich während des Einsatzes am Freitag unter den Rufnummern 0221 229-2029 und -2031 zu informieren. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell