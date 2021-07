Polizei Köln

POL-K: 210706-2-K Verkehrsschild bremst 510 PS starken Alfa Romeo aus

Köln (ots)

Die mutmaßlichen Rennambitionen eines 26 Jahre alten Mannes mit seinem 510 PS starken Alfa Romeo Quadrifoglio haben am Montagabend (5. Juli) an einem Verkehrsschild auf der Rennbaumstraße in Leverkusen-Opladen ein jähes Ende genommen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des mutmaßlichen "Rennfahrers". Der nicht mehr fahrbereite, viereinhalb Jahre alte Sportwagen landete auf der Ladefläche eines Abschleppfahrzeugs. Zeugenangaben zufolge war der 26-Jährige gegen 20 Uhr nach einem Drift in einer Kurve ins Schleudern geraten. Kaum schien er die Kontrolle über seinen heckgetriebenen Sportwagen wiedererlangt zu haben, soll er erneut mit aufheulendem Motor beschleunigt haben und über die Gegenfahrbahn gegen das Verkehrsschild geschleudert sein. (vk/de)

