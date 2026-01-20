PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner finden 135 Kilogramm unversteuerten Kaffee in Ladengeschäft

Weingarten/LK Ravensburg (ots)

Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit haben bei der Überprüfung eines Lebensmittelgeschäfts in Weingarten am gestrigen Montag 135 Kilogramm unversteuerten Kaffee sichergestellt, bestehend aus 105 Kilo Röstkaffee, 7,5 Kilogramm löslichen Kaffee und 22,5 Kilogramm kaffeehaltige Produkte.

Die Zöllner leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ladeninhaber ein und stellten die Ware sicher. Der Steuerschaden liegt bei knapp 300 Euro. Der Fall ging anschließend zur Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.

Röstkaffee (2,19 EUR/Kilo), löslicher Kaffee (4,78 EUR/Kilo) und Kaffeeprodukte unterliegen in Deutschland der Kaffeesteuer; Herstellung, Handel und Verkauf erfolgen unter sog. Steueraufsicht des Zolls. Auch der private Kauf im Ausland -ob persönlich oder online- unterliegt grds. der Besteuerung und damit ggf. Beschränkungen. Obgleich der Steuersatz gegenüber Zigaretten und Alkohol vergleichsweise niedrig ist, sind Verstöße Steuerhinterziehung und werden geahndet. Der Zoll führt daher regel-mäßig Kontrollen im grenzüberschreitenden Warenverkehr aber auch bei Kaffee-Herstellungsbetrieben, Händlern und in Versandzentren durch. Die jährlichen Einnahmen des Bundes durch Kaffeesteuer betragen rund eine Milliarde Euro.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

