Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Neuwaren für 11.600 Euro aus der Schweiz/Zoll stoppt Schmuggler mit "Umzugsgut"

Bild-Infos

Download

Lindau (ots)

Mit verschiedenen Neuwaren aus der Schweiz im Wert von umgerechnet 11.600 Euro stoppten Zöllner am vergangenen Sonntag (11.01.2026) einen 35-jährigen Fahrer aus Tschechien auf der Autobahn 96 in Höhe Lindau. Angemeldet hatte er die Einfuhr nicht.

Die Ware, darunter neue Elektronikartikel, Markenbekleidung und Kosmetika, sollte im Auftrag einer in der Schweiz lebenden Tschechin als "Umzugsgut" nach Tschechien gebracht werden, eine entsprechende Anmeldung beim Zoll erfolgte aber nicht.

Nun ermittelt das Hauptzollamt Ulm im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens gegen den Transporteur. Die Höhe der zu bezahlenden Einfuhrabgaben wird dem Beschuldigten noch bekanntgegeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell