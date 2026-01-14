PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Neuwaren für 11.600 Euro aus der Schweiz/Zoll stoppt Schmuggler mit "Umzugsgut"

HZA-UL: Neuwaren für 11.600 Euro aus der Schweiz/Zoll stoppt Schmuggler mit "Umzugsgut"
  • Bild-Infos
  • Download

Lindau (ots)

Mit verschiedenen Neuwaren aus der Schweiz im Wert von umgerechnet 11.600 Euro stoppten Zöllner am vergangenen Sonntag (11.01.2026) einen 35-jährigen Fahrer aus Tschechien auf der Autobahn 96 in Höhe Lindau. Angemeldet hatte er die Einfuhr nicht.

Die Ware, darunter neue Elektronikartikel, Markenbekleidung und Kosmetika, sollte im Auftrag einer in der Schweiz lebenden Tschechin als "Umzugsgut" nach Tschechien gebracht werden, eine entsprechende Anmeldung beim Zoll erfolgte aber nicht.

Nun ermittelt das Hauptzollamt Ulm im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens gegen den Transporteur. Die Höhe der zu bezahlenden Einfuhrabgaben wird dem Beschuldigten noch bekanntgegeben.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Ulm
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren