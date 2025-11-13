Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zoll stoppt illegales Backen; Finanzkontrolle Schwarzarbeit findet illegale Beschäftigung und hygienische Mängel in Backstube

Saarbrücken (ots)

Bei der Kontrolle einer Bäckerei am gestrigen Tag im Stadtgebiet Kaiserslautern entdeckten die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Kaiserslautern des Hauptzollamts Saarbrücken gleich mehrere Verstöße. Bei der Überprüfung der Personalien der anwesenden Beschäftigten stellte sich heraus, dass ein 34-jähriger jordanischer Staatsbürger sich illegal in Deutschland aufhielt. Er war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und gilt als vollziehbar ausreisepflichtig.

Ein weiterer 36-jähriger syrischer Staatsbürger konnte zunächst keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen. Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass er sich legal im Bundesgebiet aufhält - allerdings ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis. Auch ein dritter syrischer Arbeitnehmer verfügte zwar über ein Aufenthaltsrecht, war jedoch nicht zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. Keiner der drei Männer war bei der Sozialversicherung gemeldet.

Gegen die Verantwortlichen der Bäckerei und die betroffenen Arbeitnehmer wurden entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

"Ehrliche Arbeitgeber geraten durch solche Praktiken unter massiven Wettbewerbsdruck", betont Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Gerade in sensiblen Branchen wie dem Lebensmittelhandwerk legen wir daher besonderen Wert auf faire und legale Beschäftigungsverhältnisse", so Schmidt abschließend.

Darüber hinaus fielen den Einsatzkräften gravierende Mängel in der Betriebshygiene auf. Es wurde daraufhin eine Kontrollmeldung an die zuständige Aufsichtsbehörde weitergeleitet, um eine Überprüfung der hygienischen Zustände zu veranlassen.

Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

