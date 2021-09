Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Erfolgreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main - zwei Angeklagte verurteilt

Frankfurt am Main (ots)

Mit Urteilsspruch des Landgerichts Darmstadt wurden kürzlich zwei Ermittlungsverfahren der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main abgeschlossen. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Beschuldigte, die gemeinsam mit ihren Firmen im Rhein-Main-Gebiet Bauleistungen erbracht und hierbei über mehrere Jahre hinweg Arbeitnehmer beschäftigt haben, die nicht bzw. nicht richtig zur Sozialversicherung gemeldet waren. Diese Schwarzarbeit verschleierten die Beschuldigten durch das Verwenden von sogenannten Abdeckrechnungen, womit sie das benötigte Schwarzgeld generierten. Insgesamt wurden Abdeckrechnungen von Servicefirmen im Umfang von ca. 3,82 Mio. EUR verwendet, wodurch ein Gesamtschaden bei der Deutschen Rentenversicherung, dem Finanzamt, der SOKA-Bau und der BK-Bau in Höhe von 630.000,- EUR entstand. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde einer der Angeklagten durch das Landgericht Darmstadt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt, wovon dieser bereits ca. 1 Jahr in Untersuchungshaft verbrachte. Mit dem jetzigen Urteil wurde der zweite Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von 11 Monaten verurteilt. Daneben wurde durch das Landgericht die Einziehung von Taterträgen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro angeordnet.

Zusatzinformation:

Unser Einsatz hilft, faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen und reguläre Beschäftigung bei gerechter Bezahlung zu sichern. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main führte im Jahr 2020 umfangreiche Prüfungen bei 313 Arbeitgebern durch. Die Schadensumme im Rahmen der straf-und bußgeldrechtlichen Ermittlungen beläuft sich auf rund 13,3 Millionen Euro. 2.023 Einzelverfahren wegen Straftaten wurden abgeschlossen, sowie 1.372 Bußgeldverfahren. 1.493 Strafverfahren wurden einge-leitet, sowie 572 Einzelverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. Die Summe der festgesetzten Verwarnungsgelder, Geldbußen und Einziehungsbeträge beläuft sich auf 523.650 Euro. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit sicherte unter anderem Kontobeträge, Bargeld und Luxusgüter in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro zur Sicherung der Ansprüche des Staates. Ein Schwer-punkt der Ermittlungen richtete sich gegen Arbeitgeber mehrerer Branchen, die ihre schwarz gezahlten Löhne mittels Kettenbetrug zu verschleiern versuchten.

