HZA-EF: Zugfahrt endet ohne gefälschte Sportsachen

Zoll zieht 20 Paar gefälschte Markenschuhe und Sportsocken in Johanngeorgenstadt aus dem Verkehr

Erfurt / Johanngeorgenstadt (ots)

Der Zoll hat bei einem Zugreisenden acht Paar gefälschte Sportschuhe und 12 Paar gefälschte Sportsocken der selben Marke am Bahnhof Johanngeorgenstadt sichergestellt.

Der 19-jährige Mann aus Borna reiste am 16.01.2026 mit dem Zug aus der Tschechischen Republik in das Bundesgebiet ein und stieg am Bahnhof Johanngeorgenstadt in die Erzgebirgsbahn um. Der Mann führte eine große Reisetasche und mehrere gefüllte Plastiktüten mit sich. Während der Kontrolle gab der Mann an, die Waren für sich sowie für Freunde und Familie in der Tschechischen Republik gekauft zu haben.

"Insbesondere die sehr schlechte Verarbeitung der Waren, gefälschte Produkt-Codes auf den Zungen-Labels und die falsche Beschriftung auf den Sportsocken weisen darauf hin, dass es sich hierbei um gefälschte Waren handelt" so Franziska Weber, Sprecherin des Hauptzollamtes Erfurt.

Im Anschluss an die Sicherstellung werden die Waren vernichtet. Zusätzlich muss der Mann damit rechnen, dass der Markenrechtsinhaber zivilrechtlich gegen ihn vorgeht.

