HZA-DU: Stressfrei durch den Zoll Tipps für Reisende in der Urlaubszeit

Duisburg; Moers (ots) - Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Duisburg beabsichtigte am 12.06.2023 eine Routinekontrolle an einem Fahrzeug durchzuführen, welches zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle durch Flucht über die A 40 in Fahrtrichtung Duisburg. ...

mehr