FW-GE: Schiffskollision mit Brücke

Gelsenkirchen (ots) - Um 16.14 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen über eine Undichtigkeit an einem Kesselwagen auf den Bahngleisen in Höhe des Güterbahnhofes Bismarck informiert. Umgehend wurden Einheiten der Feuerwachen 1, 2 und 3 sowie die Löschzüge 13 und 14 der Freiwilligen Feuerwehr entsandt. Eine umfassende Erkundung ergab, dass sich an einem mit Kohlenwasserstoffen gefüllten Kesselwagen zwei ...

mehr