Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zollkontrollen im Rotlichtgewerbe

Illegalen Aufenthalt, gefälschte Ausweise und Drogen festgestellt

Dortmund (ots)

Am 09. September 2022 in den Abendstunden überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund in Plettenberg, Menden Iserlohn, Sprockhövel und Witten insgesamt sechs Prostitutionsstätten und zwanzig Prostituierte. Schwerpunkt der Kontrollen war das Aufdecken von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Eine Prostituierte versuchte sich zunächst durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Sie hatte die Kontrollen bemerkt und wollte durch den Hinterausgang weglaufen. Die nacheilenden Zöllner*innen konnten sie jedoch einholen und an ihren Arbeitsplatz zurückbegleiten. Die ca. 40-Jährige (vermutlich chinesische Staatsbürgerin) wies sich zunächst mit einer italienischen ID-Card aus. Diese stellte sich allerdings als Totalfälschung heraus.

Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen Drittstaatsangehörige einen nationalen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Einen gültigen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet, der ihr eine Erwerbstätigkeit erlaubte, konnte die Frau nicht vorweisen.

Die Zöllner*innen leiteten daher ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein. Da sich die Identität der Frau nicht zweifelsfrei bestimmen ließ, wurde sie bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Die Aliasbescheinigungen der Frau wurden eingezogen.

Über den weiteren Verbleib der Frau entscheidet nun das zuständige Ausländeramt.

Weiterhin wurden im Rahmen der Kontrollen einige Gramm Drogen und weitere gefälschte Ausweisdokumente aufgefunden. Diese wurden zuständigkeitshalber an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell