Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll gelingt Schlag gegen Schwarzarbeit im Baugewerbe

Das Hauptzollamt Aachen vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse und nimmt fünf Personen fest

Aachen (ots)

Am 27.05.2021 durchsuchten 40 Beamtinnen und Beamte des Hauptzollamts Aachen verschiedene Objekte in der StädteRegion Aachen mit Schwerpunkt in Alsdorf. Die Durchsuchungsbeschlüsse waren zuvor vom Amtsgericht Aachen erlassen worden.

Die Durchsuchungen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen drei Beschuldigte wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Seit 2015 gründeten die Beschuldigten Baufirmen in unterschiedlichen Konstellationen und beschäftigten dort osteuropäische und albanische Staatsangehörige. Diese wurden als Arbeiter auf den Baustellen eingesetzt und regelmäßig nicht zur Sozialversicherung angemeldet.

Neben der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume wurden auch Baustellen und Arbeitnehmerunterkünfte durchsucht. Neben umfangreichen Beweismittel konnten auch Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die Unterbringung der Arbeiter erfolgte unter widrigen Bedingungen und Verletzung der geltenden Coronaschutzverordnung.

In den Arbeitnehmerunterkünften stießen die Einsatzkräfte auf sieben Personen, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Eine Person wurde umgehend festgenommen, da sie mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Durch das Amtsgericht Aachen erfolgte im beschleunigten Verfahren eine Verurteilung zu insgesamt 2 Monaten Haft mit anschließender Sicherungshaft bis zur Abschiebung. Die Beamtinnen und Beamten verbrachten die Person in die JVA Aachen.

Vier weitere Personen wurden vorläufig festgenommen, um diese erkennungsdienstlich zu behandeln. Im Anschluss an die Maßnahme wurden die Personen wieder entlassen. Die Ermittlungen zum Tatvorwurf des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell